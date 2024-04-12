Лино: «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Самуэл Лино высказался о перспективах своей команды в Лиге чемпионов. В первом матче ¼ финала испанский клуб у себя дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

«Мы движемся от матча к матчу. Хотим добраться до финальной игры. «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов», - передает слова футболиста El Chiringuito TV.

Добавим, что ответный матч между «Боруссией» и «Атлетико» состоится 16 апреля в Дортмунде. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал, где встретится с каталонской «Барселоной» или французским «ПСЖ».