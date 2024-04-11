​В Париже арестовали двух поклонников «Барселоны»

Каталонская «Барселона» удачно съездила в Париж, обыграв там «ПСЖ» со счётом 3:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

После матча, однако, двое поклонников «Барсы» были задержаны за хулиганские выходки во время матча - как уточняет коммюнике парижской полиции, они оскорбляли на расовой почве, а также демонстрировали нацистское приветствие. Случай, весьма нетипичный для каталонцев, которые в 30-е годы прошлого столетия напрямую пострадали от нацизма и диктаторского сапога генерала Франко.

Ответный матч между «Барселоной» и французским «ПСЖ» пройдёт уже во вторник.