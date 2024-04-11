Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о шансах «сине-гранатовых» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Безусловно, у «Барселоны» есть шансы, ведь команда уже добралась до такой высокой стадии. Если они пройдут «ПСЖ», то дальше будет «Атлетико» или «Боруссия», так что у «Барселоны» будет хороший шанс выйти в финал, — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, «Барселона» одолела «ПСЖ» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Встреча завершилась выездной победой со счетом 3:2. Ответный поединок состоится 16 апреля.

Добавим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».