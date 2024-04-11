Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

11 Апреля 2024 • 20:50 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
16.04 22:00

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о шансах «сине-гранатовых» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Безусловно, у «Барселоны» есть шансы, ведь команда уже добралась до такой высокой стадии. Если они пройдут «ПСЖ», то дальше будет «Атлетико» или «Боруссия», так что у «Барселоны» будет хороший шанс выйти в финал, — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, «Барселона» одолела «ПСЖ» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Встреча завершилась выездной победой со счетом 3:2. Ответный поединок состоится 16 апреля.

Добавим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
18:05
Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»
10 Апреля
23:50
Кристенсен не поможет «Барселоне» в ответной игре с «ПСЖ»
22:41
Роберто пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
21:40 · Лига чемпионов
Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» 1
20:50 · Лига чемпионов
Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов
20:36 · Лига чемпионов
Анри: Хави подтверждает, что он - хороший тренер
20:25 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» заказал футболистам гамбургеры после победы над «ПСЖ» 1
19:41 · Лига чемпионов
Пети разнёс игру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в матче с «Барселоной» 1
19:21 · Лига чемпионов
Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанна в матче с «Реалом»
18:42 · Лига чемпионов
футболист «Атлетико» заявил, что мадридский клуб способен победить в Лиге чемпионов
18:05 · Лига чемпионов
Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»
16:26 · Лига чемпионов
Статистика говорит о том, что «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов
12:30 · Лига чемпионов
Семак: «Матч с «Краснодаром» важный, игроки это понимают»
12:23 · Лига чемпионов
Только один нападающий забил 12 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Аллер
11:06 · Лига чемпионов
Фердинанд раскритиковал Доннарумму после поражения от «Барселоны»
10:59 · Лига чемпионов
Джуру назвал минус в игре вратаря «ПСЖ» Доннаруммы
10:10 · Испания. Ла Лига
Крауч: «Барселона» может стать как «Манчестер Юнайтед», если уйдёт Хави»
10:02 · Лига чемпионов
Без «Реала» и «Барселоны»: Каррагер назвал финальную пару Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем