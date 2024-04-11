футболист «Атлетико» заявил, что мадридский клуб способен победить в Лиге чемпионов

Игрок мадридского «Атлетико» Самуэль Лино оценил шансы испанского клуба на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Накануне «матрасники» на своём поле оказались сильнее дортмундской «Боруссии» в первом матче четвертьфинала турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1, а один из забитых мячей себе в активе записал Лино.

«Мы имеем желание и стремление дойти до финала ЛЧ. «Атлетико» обладает способностями для победы в Лиге чемпионов, — цитирует футболиста Atletico universe.

Напомним, что ответная игра состоится 16 апреля в Дортмунде (Германия). Матч стартует в 22.00 по московскому времени.

К слову, в текущем сезоне Лино провёл 38 встреч, отличившись семью забитыми мячами и пятью ассистами.