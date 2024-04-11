Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

футболист «Атлетико» заявил, что мадридский клуб способен победить в Лиге чемпионов

11 Апреля 2024 • 18:42 Комментировать
Atletico Madrid/Borussia Dortmund
...
Paris Saint-Germain/Barcelona
30.04 22:00

Игрок мадридского «Атлетико» Самуэль Лино оценил шансы испанского клуба на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Накануне «матрасники» на своём поле оказались сильнее дортмундской «Боруссии» в первом матче четвертьфинала турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1, а один из забитых мячей себе в активе записал Лино.

«Мы имеем желание и стремление дойти до финала ЛЧ. «Атлетико» обладает способностями для победы в Лиге чемпионов, — цитирует футболиста Atletico universe.

Напомним, что ответная игра состоится 16 апреля в Дортмунде (Германия). Матч стартует в 22.00 по московскому времени.

К слову, в текущем сезоне Лино провёл 38 встреч, отличившись семью забитыми мячами и пятью ассистами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лига Чемпионов Самуэль Лино ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ATLETICO MADRID/BORUSSIA DORTMUND PARIS SAINT-GERMAIN/BARCELONA
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Хачанов победил Медведева на турнире в Монте-Карло Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
18:42 · Лига чемпионов
футболист «Атлетико» заявил, что мадридский клуб способен победить в Лиге чемпионов
18:05 · Лига чемпионов
Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»
16:26 · Лига чемпионов
Статистика говорит о том, что «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов
12:30 · Лига чемпионов
Семак: «Матч с «Краснодаром» важный, игроки это понимают»
12:23 · Лига чемпионов
Только один нападающий забил 12 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Аллер
11:06 · Лига чемпионов
Фердинанд раскритиковал Доннарумму после поражения от «Барселоны»
10:59 · Лига чемпионов
Джуру назвал минус в игре вратаря «ПСЖ» Доннаруммы
10:10 · Испания. Ла Лига
Крауч: «Барселона» может стать как «Манчестер Юнайтед», если уйдёт Хави»
10:02 · Лига чемпионов
Без «Реала» и «Барселоны»: Каррагер назвал финальную пару Лиги чемпионов 2
09:42 · Лига чемпионов
Луис Энрике объяснил, почему Асенсио вышел на матч с «Барселоной»
09:23 · Лига чемпионов
Аршавин недоволен матчем «ПСЖ» и «Барселоны»
09:01 · Лига чемпионов
Мбаппе - один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Барселоной» 1
08:53 · Лига чемпионов
Жинола отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
08:46 · Лига чемпионов
Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»
08:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проигрывает после заявления Хави об уходе 1
Все новости
Рекомендуем