футболист «Атлетико» заявил, что мадридский клуб способен победить в Лиге чемпионов

Игрок мадридского «Атлетико» Самуэль Лино оценил шансы испанского клуба на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Накануне «матрасники» на своём поле оказались сильнее дортмундской «Боруссии» в первом матче четвертьфинала турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1, а один из забитых мячей себе в активе записал Лино.
«Мы имеем желание и стремление дойти до финала ЛЧ. «Атлетико» обладает способностями для победы в Лиге чемпионов, — цитирует футболиста Atletico universe.
Напомним, что ответная игра состоится 16 апреля в Дортмунде (Германия). Матч стартует в 22.00 по московскому времени.
К слову, в текущем сезоне Лино провёл 38 встреч, отличившись семью забитыми мячами и пятью ассистами.
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