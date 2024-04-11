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Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»

11 Апреля 2024 • 18:05 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
16.04 22:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.

По мнению Гладилина, соперники были равны, однако «сине-гранатовые» лучше распорядились своими голевыми возможностями, за счёт чего и смогли добиться успеха.

«Более удачливые в завершающей стадии были испанцы. У французов были моменты, но так сложилась игра. Это ничего не говорит, также «ПСЖ» удачно может сыграть в Барселоне», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Валерий Гладилин ещё теги

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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