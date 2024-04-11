Семак: «Матч с «Краснодаром» важный, игроки это понимают»

«Матч важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди восемь игр, за победу в каждой дается три очка», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.