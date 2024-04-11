Семак: «Матч с «Краснодаром» важный, игроки это понимают»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем поединке против «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.
«Матч важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди восемь игр, за победу в каждой дается три очка», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.
Центральный матч тура состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи питерцы опережают «быков» на одно очко.
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