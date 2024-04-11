Только один нападающий забил 12 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Аллер

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер отметился забитым мячом в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Атлетико». Встреча прошла в Испании и завершилась поражением немцев со счетом 1:2.

Таким образом, ивуарийский бомбардир забил 12 мячей в 13 поединках престижного турнира. Только один игрок смог сделать это быстрее. Речь идет о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне. Скандинав достиг отметки в 12 голов за десять игр, сообщает Opta.

Напомним, что ответная встреча между «Боруссией» и «Атлетико» состоится в Дортмунде на следующей неделе. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «ПСЖ» или «Барселоной».