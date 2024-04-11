Фердинанд раскритиковал Доннарумму после поражения от «Барселоны»

Экс-защитник сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд раскритиковал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму за игру в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«Доннарумма был немного не в себе. Он вообще не использовал свой рост. Не понимаю, как он о нем забывает», - передает слова Фердинанда Daily Mail.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится на следующей неделе в Испании. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» или дортмундской «Боруссии». В первом матче победили «матрасники» - 2:1.