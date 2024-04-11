Джуру назвал минус в игре вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Йохан Джуру высказался об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Во вчерашнем матче ¼ финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» итальянец пропустил три гола.
«Это плей-офф Лиги чемпионов, здесь важна каждая деталь. Доннарумме не хватило резкости в этой встрече. Джанлуиджи допускает много ошибок при игре ногами. Мы же все понимаем, что Луису Энрике нужно надежные футболисты. Останется ли Доннарумма основным в «ПСЖ» на следующий сезон?», - передает слова Джуру RMC.
Напомним, что матч во Франции завершился поражением «ПСЖ» со счетом 2:3. Ответный поединок пройдет в Барселоне 16 апреля.
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