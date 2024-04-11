Джуру назвал минус в игре вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

«Это плей-офф Лиги чемпионов, здесь важна каждая деталь. Доннарумме не хватило резкости в этой встрече. Джанлуиджи допускает много ошибок при игре ногами. Мы же все понимаем, что Луису Энрике нужно надежные футболисты. Останется ли Доннарумма основным в «ПСЖ» на следующий сезон?», - передает слова Джуру RMC.