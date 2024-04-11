Без «Реала» и «Барселоны»: Каррагер назвал финальную пару Лиги чемпионов

Бывший защитник национальной сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился прогнозом на победителя Лиги чемпионов УЕФА.

«Я считаю, что в финал Лиги чемпионов выйдут «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Победу в решающем матче одержит команда Хосепа Гвардиолы», - передает слова эксперта CBS Sports.

Напомним, что в первых матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с мадридским «Реалом» со счетом 3:3, а «ПСЖ» у себя дома потерпел поражение от каталонской «Барселоны» (2:3). Ответные поединки состоятся на следующей неделе.