Луис Энрике объяснил, почему Асенсио вышел на матч с «Барселоной»

«Почему вышел Марко, а не Заир-Эмери? Потому что только я просматриваю матчи и придумываю тактику на игры. Поэтому я здесь главный тренер. Финальный результат дискредитирует мои решения, но я готов это принять. Мои поздравления сопернику с победой», - передает слова специалиста AS.