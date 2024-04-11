Луис Энрике объяснил, почему Асенсио вышел на матч с «Барселоной»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике объяснил свое решение выпустить с первых минут испанца Марко Асенсио в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной».
«Почему вышел Марко, а не Заир-Эмери? Потому что только я просматриваю матчи и придумываю тактику на игры. Поэтому я здесь главный тренер. Финальный результат дискредитирует мои решения, но я готов это принять. Мои поздравления сопернику с победой», - передает слова специалиста AS.
Напомним, что поединок завершился неожиданным поражением «ПСЖ» со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в Барселоне на следующей неделе.
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