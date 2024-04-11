Аршавин недоволен матчем «ПСЖ» и «Барселоны»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о первом матче «ПСЖ» и «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.
«В игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости. Складывалось ощущение, что это не было для них как последний день и матч, в котором надо победить», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится на следующей неделе в Испании. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с «Атлетико» или «Боруссией».
Бан пользователя