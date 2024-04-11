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Лига чемпионов

Аршавин недоволен матчем «ПСЖ» и «Барселоны»

11 Апреля 2024 • 09:23 Комментировать

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о первом матче «ПСЖ» и «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«В игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости. Складывалось ощущение, что это не было для них как последний день и матч, в котором надо победить», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится на следующей неделе в Испании. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с «Атлетико» или «Боруссией».

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