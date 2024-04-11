Мбаппе - один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог должным образом проявить себя во вчерашнем матче против каталонской «Барселоны» в ¼ финала Лиги чемпионов. Как сообщает Lequipe, 25-летний форвард получил одну из худших оценок в составе парижан.

Мбаппе провел весь матч и ни разу не пробил в створ ворот «сине-гранатовых». За свою игру он получил три балла из десяти возможных. Хуже Килиана был только полузащитник Лукас Беральдо – два балла.

Матч прошел в Париже и завершился поражением хозяев со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в Барселоне на следующей неделе, начало – в 22:00 по московскому времени.