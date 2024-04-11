Жинола отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Экс-футболист «ПСЖ» Давид Жинола высказал мнение о домашнем поражении подопечных Луиса Энрике в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

«Я огорчен результатом. У «ПСЖ» было несколько отличных моментов, команда хорошо действовала во втором тайме. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать все провалы. В этом матче гости сыграли более стабильно», - передает слова Давида пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч состоялся в Париже и завершился поражением хозяев со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Барселоне 16 апреля. Победитель этой пары сыграет в ½ финала с «Атлетико» или «Боруссией».