Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»

Фанаты лондонского «Арсенала» избили болельщика мюнхенской «Баварии» во время первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в столице Англии и завершилась вничью со счетом 2:2.

Как стало известно таблоиду Daily Mail, британцы нанесли немецкому гостю несколько ударов. О его состоянии ничего не сообщается.

Отметим, что ответная встреча между командами состоится в Мюнхене 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» или «Манчестер Сити».