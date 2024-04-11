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Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»

11 Апреля 2024 • 08:46 Комментировать

Фанаты лондонского «Арсенала» избили болельщика мюнхенской «Баварии» во время первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в столице Англии и завершилась вничью со счетом 2:2.

Как стало известно таблоиду Daily Mail, британцы нанесли немецкому гостю несколько ударов. О его состоянии ничего не сообщается.

Отметим, что ответная встреча между командами состоится в Мюнхене 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» или «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон
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