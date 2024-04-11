В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов был повторён рекорд по голам

В первых поединках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА команды забили 18 голов. Как информирует OptaJoe, этот показатель стал повторение рекорда результативности данной стадии турнира, который был установлен в сезоне-2010/2011.

Во вторник, 9 апреля, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» устроили голевую перестрелку, которая завершилась огненной ничьей со счетом 3:3. В другом матче дня «Арсенал» расписал мировую с «Баварией» - 2:2. В среду, 10 апреля, «Барселона» на выезде одолела «ПСЖ» (3:2), а «Атлетико» взял верх над «Боруссией» (2:1).

Ответные матчи состоятся на следующей неделе.