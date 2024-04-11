Гризманн прокомментировал победу над «Боруссией»

«Мы одержали победу, это для нас самое главное. Но очень жаль, что пропустили гол. Теперь нам предстоит ответная игра в Германии, нужно поехать в Дортмунд и победить.

Мне нужно немного подлечиться и хорошо отдохнуть. Наши врачи помогут мне подготовиться к ближайшим матчам», - передает слова французского футболиста пресс-служба УЕФА.