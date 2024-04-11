Гризманн прокомментировал победу над «Боруссией»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о домашней победе над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. «Матрасники» выиграли со счетом 2:1.
«Мы одержали победу, это для нас самое главное. Но очень жаль, что пропустили гол. Теперь нам предстоит ответная игра в Германии, нужно поехать в Дортмунд и победить.
Мне нужно немного подлечиться и хорошо отдохнуть. Наши врачи помогут мне подготовиться к ближайшим матчам», - передает слова французского футболиста пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча между «Боруссией» и «Атлетико» состоится в Дортмунде 16 апреля.
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