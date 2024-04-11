Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ошибку своего одноклубника Андрея Лунина во время первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Сити». Украинец допустил ошибку в начале встречи, пропустив мяч со штрафного.

«Это тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, ведь он уже находится над тобой», - передает слова бельгийца Defensa Central.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Ответный поединок противостояния состоится в Манчестере 17 апреля.