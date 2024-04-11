Джан оценил шансы «Боруссии» после поражения от «Атлетико»

«Нам нужно принять этот результат, в Мадриде всегда тяжело играть. «Атлетико» очень хорошо действует в обороне. Были отрезки, когда они нас полностью превосходили в единоборствах. Но исход противостояния еще не решен. После перерыва мы предстали другой командой. Наши шансы довольно неплохи», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.