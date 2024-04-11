Де Пауль высказался о победе над «Боруссией»

Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль прокомментировал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Приятно победить сильного соперника. Хочу сказать, что мы не надеялись завершить противостояние в первом матче, но сделали первый шаг. «Атлетико» одержал домашнюю победу и с положительным результатом отправится в гости», - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный поединок состоится в Дортмунде 16 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.