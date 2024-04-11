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Фоден – об ответном матче с «Реалом»: «Надеюсь, повторим то, что сделали в прошлом году»

11 Апреля 2024 • 02:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден надеется на повторение прошлогоднего сценария в противостоянии с мадридским «Реалом».

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команды встречались на стадии полуфинала, и тогда «горожане» взяли верх с общим счётом 5:1, выиграв ответный домашний матч 4:0. В текущем сезоне жребий свёл двух гигантов уже в четвертьфинале, а первая игра, прошедшая в Мадриде, тоже завершилась вничью – 3:3. Ответный поединок состоится 17 апреля.

«Это будет сложно, но нам необходима уверенность. Мы сделали это в прошлом году, поэтому должны верить в себя. Надеюсь, нам снова это удастся», – приводит City Xtra слова Фодена, забившего один из голов «Манчестер Сити» в первой встрече.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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