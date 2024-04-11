«Атлетико» проводит свой второй самый результативный сезон в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» приблизился к личному рекорду по забитым мячам в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

Коллектив Диего Симеоне взял верх в домашнем матче четвертьфинала против дортмундской «Боруссии» (2:1) благодаря точным ударам Родриго де Пауля и Самуэла Лино. В общей сложности в активе «матрасников» теперь 21 забитый мяч в девяти поединках Лиги чемпионов в нынешнем сезоне – второй показатель для команды за всю историю выступления в турнире, отмечает Opta. Ещё более впечатляющий результат был зафиксирован только в сезоне-2013/14 (26 голов в 13 играх), когда мадридцы добрались до финала, где уступили соседям из «Реала».