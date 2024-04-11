Симеоне – о победе над «Боруссией»: «Соперник мог вырвать ничью»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре своей команды в матче против дортмундской «Боруссии» (2:1).

«Матрасники» взяли верх благодаря голам Родриго де Пауля и Самуэла Лино на 4-й и 32-й минутах соответственно. На 81-й минуте гости отыграли один мяч усилиями Себастьяна Аллера.

«Думаю, мы были хороши до 70-й минуты. У Лино была отличная возможность сделать счёт 3:0, но вратарь совершил прекрасное спасение. В то же время мы могли и не выиграть, ведь Брандт едва не сравнял счёт. Этот результат заставит нас подойти к ответной встрече с максимальной концентрацией», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Симеоне.

Ответный поединок «Боруссии» против «Атлетико» состоится в Дортмунде в следующий вторник.