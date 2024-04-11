​Ходдл: «Если бы «Атлетико» забил третий гол, всё было бы кончено»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» съездила в Мадрид, где пропустила два быстрых мяча, и бывший наставник «Тоттенхэма» и английской сборной считает, что гол Себастьена Алле в ворота «Атлетико» полностью поменял расклад.

- Если бы «Атлетико» забил свой третий мяч, всё было бы решено, я не думаю, что в ответном матче «Боруссия» отыграла бы такое отставание у такой команды. Но сейчас в «Боруссии» наверняка чавкают от удовольствия, забив один ответный гол, - цитирует слова Ходдла BBC Sport.

Ответные матчи состоятся уже через неделю.