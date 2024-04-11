​Терзич: «Всё ещё впереди»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» съездила в Мадрид, где пропустила два быстрых мяча, но сумела отыграть один из них. И сейчас боснийский наставник клуба Эдин Терзич полон оптимизма в преддверии ответной игры:

- Всё остаётся открытым. Первые тридцать минут матча были не очень хорошими для нас. На таком уровне, если совершаете столько ошибок, всё может быть вообще закончено. Но мы смогли частично отыграться и показать, на что мы способны. Реакция команды для меня важнее ошибок. И я считаю, что ничья была бы более справедливым исходом матча, - цитирует слова Терзича BBC Sport.