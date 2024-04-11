Гризманн – лучший игрок матча «Атлетико» против «Боруссии»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1).

Француз записал на свой счёт результативную передачу – он помог отличиться Самуэлю Лино на 32-й минуте. Именно 33-летний нападающий «матрасников» был признан УЕФА лучшим футболистом матча. Лидер атаки команды Диего Симеоне также отметился шестью передачами под удар (лучший показатель среди всех игроков) и чаще всех среди представителей мадридцев касался мяча (59 касаний).

Ответная встреча «Боруссии» против «Атлетико» будет сыграна в следующий вторник в Германии.