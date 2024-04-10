Де Пауль начал, Лино упрочил, Аллер сократил: «Атлетико» чуть отпустил вожжи против «Боруссии» Дортмунд

Мадрид второй день подряд принимал первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» сгонял крутую ничью с «Манчестер Сити», а в среду пришла пора «Атлетико» и дортмундской «Боруссии».

«Атлетико» уже сколько лет мотается вокруг высоких стадий Лиги чемпионов, но решающий шаг к титулу сделать всё никак не может. В 2014 и 2016 году «матрасники» очень близко подбирались к ушастому трофею, но неизменно проигрывали финалы «Реалу».

Дортмундская «Боруссия» однажды побеждала в Лиге чемпионов – в 1997 году. Если брать новую историю, то в 2013-м она добралась до решающего матча, где была повержена «Баварией», мстившей за промахи предыдущего сезона.

В розыгрыше еврокубков-2022/2023 «Атлетико» вообще не попал в евровесну, устроившись на четвёртое место в группе Лиги чемпионов. «Боруссия» тогда шагнула вперёд из группы, но на первой стадии плей-офф пострадала от «Челси».

В феврале и марте 2024-го «матрасникам» пришлось попотеть в противостоянии с миланским «Интером», который в итоге был убран с пути в серии пенальти. «Боруссия» же оправдала дома статус фаворита против ПСВ.

Симеоне отрядил в атаку свой главный дуэт в лице Мораты и Гризманна. Под ними находились де Пауль, Коке и Льоренте. У дортмундцев на острие появился раскрывшийся ближе к тридцатнику Фюллькруг. Помогать ему были призваны прежде всеми Адейеми, Нмеча и Санчо.

Спокойное начало матча в конце четвёртой минуты прервал Родриго де Пауль. Но он бы это не сделал, если бы Грегор Кобель не отдал короткий пас из своей штрафной на Яна Матсена. Под давлением Коке тот откатил мяч в центр, куда ринулся де Пауль, поразивший правый угол. 1:0.

Буквально из ничего родился быстрый гол «Атлетико». Спасибо должны хозяева сказать за это соперникам. И продолжала как-то неуверенно действовать оборона «шмелей». В новом случае она привезла себе угловой. Гризманн с левого фланга навесил уже с игры – и что дальше?

Витсель пробил пяткой из офсайда, чего не заметил лайнсмен. Кобель отразил этот удар на угловой. Корнер был разыгран «матрасниками». А что, если бы «Атлетико» забил благодаря этому угловому? Насколько большой скандал бы разгорелся?

Только «шмели» стали чуть оживать в атаке в районе получаса игры, как снова ошиблись сзади. Хуммельс невнятно действовал после чужого аута и позволил обрести мяч Морате. Тот отдал влево, Гризманн подкинул ещё левей на Лино, и Сэмуел низом послал мяч в правый угол (2:0).

Сделав дело в первом тайме, после перерыва команде Диего Симеоне ничего не оставалось, кроме как удерживать приятный счёт. Терзич в перерыве выпустил Брандта, что поначалу было бесполезно. Один его удар заблокировал Аспиликуэта, а со штрафного Юлиан пробил выше.

Дортмундцы вроде не оказывали зрелого давления на оборону «Атлетико». Мадридцы нормально делали сзади что умели. Лино пробовал ещё оформить дубль после наброса Гризманна со штрафного, однако здесь Кобель гостей выручил.

Реальная польза в атаке от Брандта прилетела к «шмелям» на 81-й минуте. Также вышедший на замену Аллер получил от него пас в зоне левой штанги и поразил ближний угол (2:1). А после дальнего удара Байно-Гиттенса и рикошета от Аспиликуэты мяч попал в перекладину.

Плюс Брандт ещё переправил мяч в верхнюю планку головой на последних секундах. Тут уже можно говорить, что повезло мадридской команде. Ну а дортмундцам остаётся винить себя за нереализацию на финальных минутах. Кого ж ещё винить-то?

В общем, пришлось поволноваться «матрасникам» в концовке, но победу они удержали. Правда, не такое уж весомое у них осталось преимущество перед ответным матчем. Но команда Диего Симеоне же знает, что нужно делать в подобных ситуациях, правда?

Кирилл Иванцов