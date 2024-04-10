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«Атлетико» забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов за четыре года

10 Апреля 2024 • 22:36 Комментировать
Атлетико М
2:0
Боруссия Д
1 1.80 X 3.80 2 4.80
2-й тайм

Мадридский «Атлетико» вышел вперёд на первых минутах матча против дортмундской «Боруссии».

«Матрасники», проводящие первую встречу противостояния в родных стенах, повели в счёте на 3-й минуте и 58-й секунде – отличился полузащитник Родриго де Пауль. По информации Opta, гол аргентинца стал для «Атлетико» самым быстрым в рамках Лиги чемпионов с февраля 2020 года, когда Сауль Ньигес забил «Ливерпулю» в Мадриде уже на 3-й минуте и 46-й секунде.

Следить за дальнейшими событиями матча «Атлетико» против дортмундской «Боруссии» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

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АТЛЕТИКО М БОРУССИЯ Д
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