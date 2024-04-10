«Атлетико» забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов за четыре года

Мадридский «Атлетико» вышел вперёд на первых минутах матча против дортмундской «Боруссии».

«Матрасники», проводящие первую встречу противостояния в родных стенах, повели в счёте на 3-й минуте и 58-й секунде – отличился полузащитник Родриго де Пауль. По информации Opta, гол аргентинца стал для «Атлетико» самым быстрым в рамках Лиги чемпионов с февраля 2020 года, когда Сауль Ньигес забил «Ливерпулю» в Мадриде уже на 3-й минуте и 46-й секунде.

Следить за дальнейшими событиями матча «Атлетико» против дортмундской «Боруссии» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.