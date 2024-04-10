Кубарси – самый молодой игрок старта в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

В основе «Барселоны» на грядущий матч против «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов выйдет молодой защитник Пау Кубарси. Что любопытно, футболист стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в 1/4 финала ЛЧ, пишет ESPN FC. Сейчас молодому защитнику 17 лет и 79 дней.

Кубарси в этом сезоне сыграл уже в 14 матчах во всех турнирах за «Барсу», в которых отметился одним ассистом.

Напомним, что следить за ходом битвы парижан и каталонцев можно в текстовой трансляции, её в 22:00 по московскому времени начнёт наш портал. Оба клуба за час до начала встречи огласили свои стартовые составы.