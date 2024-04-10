«Атлетико» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы

Наставники «Атлетико» и дортмундской «Боруссии» определились со списком игроков, которые выйдут с первых минут на первую четвертьфинальную игру Лиги чемпионов.

У мадридского «Атлетико» выйдет на поле такой состав: Ян Облак, Хосе Хименес, Сесар Аспиликуэта, Родриго Де Пауль, Коке, Антуан Гризманн, Самуэл Лино, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Альваро Мората, Аксель Витсель.

У «Боруссии» список стартовых игроков выглядит следующим образом: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Феликс Нмеча, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер, Йен Матсен, Эмре Джан, Юлиан Рюйерсон, Карим Адейеми.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.