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«Атлетико» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы

10 Апреля 2024 • 21:05 Комментировать
Атлетико М
...
Боруссия Д
1 1.80 X 3.80 2 4.80
Через 0 ч. 22 мин.

Наставники «Атлетико» и дортмундской «Боруссии» определились со списком игроков, которые выйдут с первых минут на первую четвертьфинальную игру Лиги чемпионов. 

У мадридского «Атлетико» выйдет на поле такой состав: Ян Облак, Хосе Хименес, Сесар Аспиликуэта, Родриго Де Пауль, Коке, Антуан Гризманн, Самуэл Лино, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Альваро Мората, Аксель Витсель. 

У «Боруссии» список стартовых игроков выглядит следующим образом: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Феликс Нмеча, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер, Йен Матсен, Эмре Джан, Юлиан Рюйерсон, Карим Адейеми. 

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд

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