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Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»

10 Апреля 2024 • 19:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

17 апреля «Манчестер Сити» примет на своём поле мадридский «Реал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первый поединок, который прошел на «Сантьяго Бернабеу», завершился ничейным результатом со счетом 3:3.

По сообщениям Diario AS, «Манчестер Сити» не проигрывает на «Этихаде» в Лиге чемпионов более пяти лет в 22 матчах подряд.

Сообщается, что на утренней тренировке Анчелотти сказал своим подопечным следующее: «Мы – «Реал». Если кто и может прервать серию «Манчестер Сити», так это мы».

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 по мск.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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