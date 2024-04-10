Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 9 апреля, эти команды провели между собой первый матч, который завершился с ничейным счётом 3:3.

По мнению Елагина, из этого противостояния победителем выйдет «Манчестер Сити».

«Папа Карло — это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности», — написал Елагин в своём Telegram-канале.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля в Англии. Начало — в 22:00 по московскому времени.