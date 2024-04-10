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Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»

10 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 9 апреля, эти команды провели между собой первый матч, который завершился с ничейным счётом 3:3.

По мнению Елагина, из этого противостояния победителем выйдет «Манчестер Сити».

«Папа Карло — это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности», — написал Елагин в своём Telegram-канале.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля в Англии. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Елагин ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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