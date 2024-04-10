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Гасилин предложил ставку на матч «Атлетико» - «Боруссия»

10 Апреля 2024 • 12:49 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от первого матча между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Атлетико» будет играть на результат, минимум голов - мадридцы это умеют делать. Вижу «Атлетико» фаворитами. «Атлетико» этот матч не проиграет, при этом будет тотал меньше 2,5», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

«Атлетико» и «Боруссия» первый матч проведут на стадионе в Мадриде сегодня, 10 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Алексей Гасилин ещё теги
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