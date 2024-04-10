Андронов сделал прогноз на голы в матче «Атлетико» - «Боруссия»

В рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА состоится первый матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Об этой встрече высказал мнение комментатор Алексей Андронов.

«Предлагаю простой абсолютно вариант ставки, легко выбирающийся - «обе забьют». Я думаю, что обе команды должны преуспеть в атаке в этом матче», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Первый поединок состоится на стадионе в Мадриде сегодня, 10 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru. Ответная встреча пройдет на следующей неделе в Дортмунде.