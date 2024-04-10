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Лига чемпионов

Шик от Фодена, холостой ход Холанна, Винисиус как ассистент и карма Гнабри

10 Апреля 2024 • 12:45 Комментировать
Арсенал
2:2
Бавария

Родриго выходит на первый план

Два первых матча четвертьфиналов Лиги чемпионов отгремели во вторник. В Мадриде схлестнулись «Реал» и «Манчестер Сити». Они переплюнули сошедшихся в Лондоне «Арсенал» и «Баварию». И там, там получились результативные ничьи, но если на «Эмирейтс» 2:2, то на «Сантьяго Бернабеу» аж 3:3.

До этого только раз в матчах плей-офф Лиги чемпионов к четырнадцатой минуте забивалось больше двух мячей. «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» в 2019 году оперативно устроились на 2:2 к одиннадцатой минуте. Теперь вышло 2:1 к четырнадцатой, при этом «небесно-голубые» отличились уже на второй минуте.

Бернарду Силва довольно просто пробил со штрафного, а Лунин не прикрыл ближний угол – явно его ошибка. Но это сподвигло «Реал» на хорошие дела в атаке. Ибо забили бы «сливочные» дважды за первую четверть часа, если бы не пропустили в дебюте сами? Вопрос, естественно, риторический.

Камавинга пробил издали, что привело к автоголу Диаша, уж слишком значимый рикошет от него случился. Ну и мастерская реализация выхода почти один на один от Родриго – вот вам 2:1 оформилось. «Сити» вернулся во втором тайме шикарными голами Фодена и Гвардиола, а «Реал» всполошился с выходом Модрича на замену, и Вальверде влёт упаковал в левый угол наброс Винисиуса.

В «Манчестер Сити» звездят новые лица

Сам Винисиус не забивал, однако два голевых паса сделал (ещё на Родриго). У Вини теперь 19 ассистов в ЛЧ с сезона-2018/2019. Больше за этот промежуток только у де Брёйне и Мбаппе (по 20). Кевин, кстати, на «Бернабеу» вчера вообще не сыграл. Гвардиола сказал, что того стошнило в раздевалке. То одно, то другое…

Холанн сыграл, хотя в тени остался. За три матча (269 минут) в своей карьере против «Реала» Эрлинг не забил ни одного раза. Это для него самый неудобный соперник в Лиге чемпионов. Зато Гвардиол порадовал Гвардиолу первым личным голом в футболке «Манчестер Сити». Но Фоден положил всё же поэффектней – в самую девятку.

В конце Фил получил ушиб и разозлился на Гвардиолу из-за замены. Карло Анчелотти первым в качестве тренера достиг отметки в 200 матчей в Лиге чемпионов. «Реал» сейчас имеет 27-матчевую беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах (впервые с 2013 года). А «Ман Сити» не проигрывает с Родри в составе 66 матчей (429 дней).

У «Реала» рекордная для плей-офф Лиги чемпионов серия с забитыми голами в домашних матчах. Она составляет 34 встречи (75 мячей). Продлится ли она в этом году? В полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» тоже сначала дома сыграл вничью (1:1), но на «Этихаде» «Манчестер Сити» хлопнул его 4:0.

Троссар – «домашний» парень, Гнабри – «гостевой»

За «Арсеналом» всё тянется шлейф неудачного соперничества с «Баварией». Три раза подряд «канониры» проигрывали ей в Лиге чемпионов по 1:5 с ноября 2015 года. А теперь удалось урвать ничью 2:2. И если бы ещё был поставлен пенальти в добавленное время на Саке, споткнувшемся об ногу Нойера…

Сака вообще быстро открыл счёт, но Гнабри через несколько минут восстановил равенство. Серж забил бывшей команде, отпраздновал гол и вскоре получил травму, из-за которой пропустит ответный матч. По другой причине не сыграет через неделю в Мюнхене Альфонсо Дэвис – у него перелимит жёлтых карточек (так же и с Тчуамени в плане ответного матча «Ман Сити» – «Реал»).

В отличие от «Арсенала», «Бавария» свой пенальти в первом матче пробила. Салиба в собственной штрафной уронил Сане, а Кейн был точен с точки. По голам и передачам у Гарри 7+3 в нынешнем сезоне ЛЧ за 10 матчей. В первом тайме на «Эмирейтс» «Бавария» вообще только дважды пробила в створ – и отличилась столько же.

Спасительным для «Арсенала» оказался гол Троссара на 76-й с передачи Жезуса. Леандро стал четвёртым игроком, поражавшим чужие ворота в четырёх первых домашних матчах ЛЧ кряду (вслед за дель Пьеро, Кануте и Оскаром). А больше, чем Гнабри, забивал в гостях в Лиге чемпионов английским клубам только Бензема (11 против 7 голов).

Кирилл Иванцов

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