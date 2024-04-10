Дель Пьеро отметил важное изменение в игре Беллингема

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался о неудачном выступлении полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Джуд начал немного сдавать после невероятного старта. Это был очень сложный матч для всех. Беллингем еще очень молод, все впереди», - передает слова дель Пьеро Tuttomercatoweb.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. Ответный поединок между командами пройдет в Манчестере на следующей неделе.