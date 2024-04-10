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Лига чемпионов

Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» - «Барселона»

10 Апреля 2024 • 11:37 Комментировать

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем стадионе примет каталонскую «Барселону». Об этом поединке высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«ПСЖ» дома играет очень мощно. В этой ЛЧ команда меньше двух забила только один раз. У «Барселоны» сейчас не лучшим образом обстоят дела. Мой прогноз - индивидуальный тотал «Парижа» больше 1,5 гола», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч «ПСЖ» и «Барселоны» состоится сегодня, 10 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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