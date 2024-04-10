Мор назвал игрока, который сделает разницу в матче «ПСЖ» - «Барселона»

«Мы помним, какое интересное это было противостояние раньше. Но сейчас «Барселона» уже немного не та. Мбаппе сделает разницу. Хотя и без него парижане находятся в лучшем состоянии, чем «Барселона», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».