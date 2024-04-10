Мор назвал игрока, который сделает разницу в матче «ПСЖ» - «Барселона»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий о предстоящем матче между «ПСЖ» и «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы помним, какое интересное это было противостояние раньше. Но сейчас «Барселона» уже немного не та. Мбаппе сделает разницу. Хотя и без него парижане находятся в лучшем состоянии, чем «Барселона», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции сегодня, 10 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет на следующей неделе.
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