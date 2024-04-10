Грилиш оценил ничью в матче «Реала» и «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о ничейном результате в первом матче с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Испании и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Именно такие вечера мы хотим видеть. Отличный результат перед ответным поединком на «Этихаде». Вперед, «Манчестер Сити», - говорится в публикации Джека в социальных сетях.

Напомним, что ответный поединок между «горожанами» и «сливочными» состоится в Манчестере 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится в ½ финала с «Баварией» или «Арсеналом».