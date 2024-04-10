Киоун высказал мнение о падении Саки в штрафной «Баварии»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун считает, что вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сфолил на нападающем Букайо Саке в концовке первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Вратарь движется по направлению к мячу, потом вступает в единоборство. Как по мне, это пенальти», - передает слова Киоуна таблоид Daily Mail.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Ответный матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоится в Мюнхене на следующей неделе. Победитель выйдет в полуфинал.