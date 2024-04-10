Морган - о падении Саки в штрафной «Баварии»: «Это пенальти»

Британский журналист Пирс Морган высказался о моменте с падением нападающего Букайо Саки в штрафной площади мюнхенской «Баварии» после контакта с Мануэлем Нойером.

«Это был пенальти. Точка», - оставил сообщение журналист в свих социальных сетях.

В компенсированное время ко второму тайму Сака, пробрасывая мяч в сторону от Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный арбитр встречи не зафиксирован нарушение.

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Ответный поединок состоится на следующей неделе в Мюнхене. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Реалом» или «Манчестер Сити».