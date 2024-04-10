В «Баварии» рассказали о травме важного игрока

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль рассказал о повреждении вингера команды Сержа Гнабри. Игрок травмировался по ходу вчерашнего матча ¼ финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Серж снова угодил в лазарет. Он чувствует себя не лучшим образом. Гнабри понимает, что у него новая травма», - передает слова функционера Sky Sport.

Напомним, что Гнабри недавно вернулся в строй после мышечного повреждения. Он находился вне игры три месяца.

Ответный поединок «Баварии» и «Арсенала» состоится в Мюнхене на следующей неделе. Начало запланировано в 22:00 мск.