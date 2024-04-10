Сане высказался о ничьей в матче с «Арсеналом»

«Нам было тяжело, но мы знали, что так будет. Хорошо, что получилось быстро отыграться и повести в счете. В целом мы довольны своим выступлением. Впереди непростой ответный матч, еще ничего не решено. Все начинается с чистого листа», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.