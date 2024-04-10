Сане высказался о ничьей в матче с «Арсеналом»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане прокомментировал ничейный результат в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Поединок завершился со счетом 2:2.
«Нам было тяжело, но мы знали, что так будет. Хорошо, что получилось быстро отыграться и повести в счете. В целом мы довольны своим выступлением. Впереди непростой ответный матч, еще ничего не решено. Все начинается с чистого листа», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что ответный поединок состоится на стадионе в Мюнхене 17 ноября. Начало запланировано в 22:00 мск.
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