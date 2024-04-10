Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Реалом»

«Я сказал, что впереди еще целый тайм и 90 минут ответного матча. Говорил, что если мы будем идти в атаку без нужной организации, то у нас ничего не получится. Я попросил команду играть спокойнее, вытягивать соперника на фланги и ждать подключений Фодена и Гвардиола», - цитирует испанского специалиста газета Marca.