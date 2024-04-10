Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Реалом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал, о чем он общался со своими футболистами в перерыве первого матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. После 45 минут «горожане» уступали со счетом 1:2.
«Я сказал, что впереди еще целый тайм и 90 минут ответного матча. Говорил, что если мы будем идти в атаку без нужной организации, то у нас ничего не получится. Я попросил команду играть спокойнее, вытягивать соперника на фланги и ждать подключений Фодена и Гвардиола», - цитирует испанского специалиста газета Marca.
Поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.
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