Оуэн подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити»

«Уровень реализации в этой игре был превосходным. Шесть мячей являются отличным аперитивом к ответному поединку. Думаю, «Манчестер Сити» больше доволен этим результатом. Они, наверное, полагают, что все сложится как в прошлом сезоне», - передает слова Оуэна пресс-служба УЕФА.