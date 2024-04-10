Оуэн подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Уровень реализации в этой игре был превосходным. Шесть мячей являются отличным аперитивом к ответному поединку. Думаю, «Манчестер Сити» больше доволен этим результатом. Они, наверное, полагают, что все сложится как в прошлом сезоне», - передает слова Оуэна пресс-служба УЕФА.
Ответный поединок состоится 17 апреля на стадионе в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
лунин и ленин
не близнецы-братья
об этам точна узнаете в среду..
мы говорим лунин - падразумеваем вынос "тела"
а говорим ленин - подразумиваем победу!
А-ха-ха-ха! )))
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