Макманаман оценил игру в матче «Реала» и «Манчестер Сити»

Бывший футболист национальной сборной Англии Стив Макманаман поделился мнением о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Великолепный футбол в исполнении двух отличных команд. Жаль, что одна из них вылетит из турнира на следующей неделе», - передает слова Макманамана пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» состоится на туманном Альбионе 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Баварией» или «Арсеналом».