Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить любого»

«Арсенал» отлично начал встречу. Мы могли забить еще пару голов после того, как открыли счет. «Бавария» же показала весь свой класс и доставила нам неприятности. Мы понимаем, что на выезде будет очень тяжело. Но если наша команда играет на максимуме, то может победить любого», - передает слова Леандро пресс-служба УЕФА.