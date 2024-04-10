Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить любого»

10 Апреля 2024 • 09:12 Комментировать

Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссар поделился впечатлениями от первого матча с мюнхенской «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Арсенал» отлично начал встречу. Мы могли забить еще пару голов после того, как открыли счет. «Бавария» же показала весь свой класс и доставила нам неприятности. Мы понимаем, что на выезде будет очень тяжело. Но если наша команда играет на максимуме, то может победить любого», - передает слова Леандро пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 17 апреля на стадионе в Мюнхене. Начало – в 22:00 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Леандро Троссар ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
2.00 3.75 3.50
Видео
10.04.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Боруссия Д Боруссия Д
1.83 3.70 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
10:31 · Лига чемпионов
Грилиш оценил ничью в матче «Реала» и «Манчестер Сити»
10:23 · Лига чемпионов
Киоун высказал мнение о падении Саки в штрафной «Баварии»
09:58 · Лига чемпионов
Морган - о падении Саки в штрафной «Баварии»: «Это пенальти» 1
09:51 · Лига чемпионов
В «Баварии» рассказали о травме важного игрока
09:45 · Лига чемпионов
Сане высказался о ничьей в матче с «Арсеналом»
09:32 · Лига чемпионов
Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Реалом» 1
09:23 · Лига чемпионов
Оуэн подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити» 1
09:18 · Лига чемпионов
Макманаман оценил игру в матче «Реала» и «Манчестер Сити»
09:12 · Лига чемпионов
Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить любого»
09:00 · Лига чемпионов
Фоден рассказал о травме, которую получил в матче с «Реалом»
08:53 · Лига чемпионов
Черчесов: «В ответном матче с «Реалом» один процент я отдаю «Манчестер Сити»
08:35 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали прогноз искусственного интеллекта на победу в Лиге чемпионов
08:23 · Лига чемпионов
Терзич: «Атлетико» создал новое искусство защиты»
08:18 · Лига чемпионов
Хави ответил, сыграют ли Педри и де Йонг против «ПСЖ»
08:11 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру Лунина в матче с «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем