Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить любого»

Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссар поделился впечатлениями от первого матча с мюнхенской «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Арсенал» отлично начал встречу. Мы могли забить еще пару голов после того, как открыли счет. «Бавария» же показала весь свой класс и доставила нам неприятности. Мы понимаем, что на выезде будет очень тяжело. Но если наша команда играет на максимуме, то может победить любого», - передает слова Леандро пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между командами состоится 17 апреля на стадионе в Мюнхене. Начало – в 22:00 мск.
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