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Лига чемпионов

Фоден рассказал о травме, которую получил в матче с «Реалом»

10 Апреля 2024 • 09:00 Комментировать

Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал о травме, полученной по ходу вчерашнего поединка с мадридским «Реалом» (3:3) в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У меня немного болит нога. Но для восстановления есть время. Надеюсь, все будет хорошо. Думаю, зрители остались довольны матчем. Два атакующих соперника сошлись лицом к лицу. Болельщики увидели яркую игру и много забитых мячей», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится на стадионе «Этихад» 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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