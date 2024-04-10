Фоден рассказал о травме, которую получил в матче с «Реалом»

«У меня немного болит нога. Но для восстановления есть время. Надеюсь, все будет хорошо. Думаю, зрители остались довольны матчем. Два атакующих соперника сошлись лицом к лицу. Болельщики увидели яркую игру и много забитых мячей», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.