Черчесов: «В ответном матче с «Реалом» один процент я отдаю «Манчестер Сити»

Экс-главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями об ответном поединке между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Не думаю, что в Манчестере будет нулевой матч. Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент я отдаю «Манчестер Сити», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В первом поединке, состоявшемся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», команда расписали результативную ничью со счетом 3:3. Ответный матч пройдет в Манчестере на следующей неделе. Победитель пробьется в ½ финала Лиги чемпионов.