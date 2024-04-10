Терзич: «Атлетико» создал новое искусство защиты»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался относительного первого матча с мадридским «Атлетико» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Атлетико» создал новое искусство защиты. Они делают это очень хорошо. В гостевом матче с ними будет тяжело любой команде. Но я уверен, что мы можем добиться успеха. «Боруссия» хочет добиться хорошего результата и иметь преимущество перед ответной встречей», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.
Первый матч между «Атлетико» и «Боруссией» состоится 10 апреля на стадионе в Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.
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